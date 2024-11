Bombeiros detêm parte do ácido vazado enquanto prestam socorro às vítimas do acidentes em Uberaba

Uma carreta-tanque carregada com ácido de tipo ainda não divulgado se envolveu em acidente que resultou em duas mortes, quatro feridos e derramamento da carga poluente e tóxica, na noite desta sexta-feira (01/11), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o desastre ocorreu no distrito de Santa Rosa, a 15 quilômetros do núcleo urbano uberabense.

Envolveram-se no acidente a carreta-tanque, um caminhão carregado de cebolas, um Volkswagem Gol e um Toyota Corolla Cross, sendo que a condutora e o passageiro do Corolla morreram presos às ferragens.

Quatro pessoas ficaram feridas. "Equipes da concessionária EPR transportaram as vítimas para hospitais de Uberaba. As vítimas presas às ferragens foram desencarceradas e deixadas aos cuidados da equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Boa parte da carga de ácido vazou na pista e pelas drenagens da estrada para os acostamentos e terrenos. Isso gerou grande preocupação por se tratar de área de mananciais afluentes e do próprio curso do Rio Uberaba.

"O produto químico teve vazamento, sendo acionados o PEMAD que conteve, isolou o local e acionou os órgãos de meio ambiente", informou o CBMMG.