Vazamento de amônia intoxica jovem e fecha Avenida Carlos Luz, em BH

432

Bombeiros precisaram se vestir com máscaras e macacões especiais para deter o vazamento de amônia (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Um jovem de 18 anos foi intoxicado e a Avenida Presidente Carlos Luz precisou ser fechada nos dois sentidos, no Bairro Caiçaras (Noroeste de BH), depois que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) constatou que um vazamento de amônia lançou no ambiente concentrações acima do aceitável para a saúde humana. O produto tóxico vazou por volta das 9h deste sábado (09/09) de uma fábrica de gelo.De acordo com o tenente Queiroz, CBMMG, quando os militares chegaram ao local, na altura do número 660 da avenida, o cheiro era muito forte. "Imediatamente fizemos isolamento das edificações vizinhas e das vias", afirma o oficial. Depois da ação a via foi liberada e os órgãos ambientais estaduais chamados. Os responsáveis pela indústria não se pronunciaram no local."Com a utilização de detectores específicos para esse produto, conseguimos saber que os níveis de concentração do produto químico não estavam aceitáveis para a presença humana. Em seguida evacuamos e isolamos todo local, seguindo com as ações de equipagem dos bombeiros com equipamentos de proteção individual específicos para esse atendimento", informou o tenente.

Vídeo de atropelamento mostra pessoas feridas e caídas ao chão em JF Com máscaras protetoras, respiradores e macacões isolantes, os bombeiros identificaram o defeito que resultou no vazamento vindo de um dos compressores utilizados para a fabricação do gelo."As válvulas responsáveis por esse fluxo de amônia do compressor foram fechadas. Por fim, os militares vistoriaram o local para descartar outros vazamentos e atuaram na ventilação do local para evitar o acúmulo da amônia no ambiente interno. A todo momento o monitoramento da qualidade do ar foi feito", afirma o bombeiro.Pessoas que estavam nos arredores acabaram sentindo o cheiro e um jovem de 18 anos acabou passando mal pela intoxicação e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em estado controlado.A inalação de amônia é um risco grave à saúde, podendo causar uma variedade de sintomas, desde irritações leves até lesões graves nos pulmões e morte. Segundo o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH), "a exposição à amônia pode causar os seguintes sintomas: irritação dos olhos, nariz, garganta e pulmões; tosse, falta de ar e dificuldade para respirar; dor no peito; Broncoespasmo; Edema pulmonar; perda de consciência; morte".