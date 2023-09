Pescador morre, e quatro outras pessoas ficam à deriva, em Minas

432

Bombeiros encontraram as pessoas à deriva no barco a 150 metros das margens do Rio Grande (foto: SALA DE IMPRENSA/CBMMG)

Depois que os quatro pescadores foram resgatados se iniciaram as buscas pelo afogado (foto: SALA DE IMPRENSA/CBMMG)

Uma pescaria na tarde desse sábado (9/9) se transformou em uma luta desesperada pela vida para cinco pescadores à deriva em Itapagibe, no Triângulo mineiro. Um deles morreu afogado.O batelão, que é um barco flutuador onde estavam, se soltou da amarração que o mantinha preso à margem do Rio Grande, e a embarcação começou a se afastar da terra com os pescadores dentro.De acordo com os socorristas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as vítimas chegaram a ficar a 150 metros de distância da margem. Para se ter uma ideia, um nadador olímpico precisaria de dar três voltas para cobrir essa distância em uma piscina de competição."As equipes iniciaram o resgate das vítimas ilhadas e a confirmação do possível afogamento", informou a corporação, que chegou ao local por volta das 15h30.Os bombeiros mineiros contaram com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar Ambiental de São Paulo com embarcação para o resgate das quatro pessoas ilhadas."Após serem resgatadas e em local seguro, (as pessoas) relataram que se encontravam na estrutura do batelão pescando, juntamente com a vítima de afogamento. A embarcação teria se soltado da estrutura em que estava amarrada e que, neste momento, a vítima saltou na água na tentativa de recuperá-la, porém não conseguiu. Ao retornar, acabou submergindo e não retornou à superfície", relatou o CBMMG.A operação de mergulho com as buscas submersas foi então iniciada e está em andamento. Até o momento, o corpo ainda não foi localizado.