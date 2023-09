Cobra enrolada entre suplementos alimentares assusta moradores

432

Cobra muçurana enrolada entre os potes de suplementos alimentares (foto: SALA DE IMPRENSA/CBMMG)

Um morador de Januária, no Norte de Minas, se assustou quando viu entre suplementos alimentares uma cobra de coloração preta enrolada em meio a potes de creatina e outros produtos, na tarde de sábado (09/09).O animal de um metro e meio tem peçonha, mas não representa perigo para humanos e é conhecida como muçurana mou limpa campo, uma cobra que se alimenta de outras serpentes como a jararaca, sendo incomum o aparecimento em casas.A residência onde o réptil se escondeu fica no Bairro Bom Jardim e é afastada de matas, próximo ao Aeroporto de Januária.Por volta de 16h30, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e capturou a cobra."Como não apresentava sinais aparentes de ferimentos e estava com boa mobilidade, foi solta fora do perímetro urbano em seu ambiente natural", informou o CBMMG.