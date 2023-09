Polícia Civil mata homem em Esmeraldas alegando legítima defesa

432

Caso ocorreu em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Redes sociais)

Depois de atropelar um cachorro, em Esmeraldas, um policial civil, cujo nome está sendo mantido em sigilo, matou o dono do animal, Moisés Felipe, de 25 anos, com um tiro.



O policial, segundo informações da Polícia Civil, teria agido em legítima defesa. A vítima, segundo ocorrência, teria agredido, com um facão duas pessoas.

O fato ocorreu em Esmeraldas, na noite desse sábado (9/9). O policial civil estava na companhia da namorada, dirigindo por uma rua do Bairro das Esmeraldas II, quando um cachorro passou à frente de seu veículo, e ele não conseguiu frear a tempo, atingindo o animal.

Logo em seguida, parou o veículo para ver como estava o animal. Foi quando surgiu Moisés, que dizia ser o dono do cachorro, com o facão, querendo tirar satisfação pelo atropelamento do animal e tentando golpear o policial, que acabou atirando e acertando o homem.





O policial permaneceu no local, onde também compareceram a Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil. Após a retirada do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), o policial foi levado para a Central Estadual Digital, onde prestou depoimento. As duas armas, o facão e o revólver foram apreendidos.

Este não foi, no entanto, o único crime registrado neste caso. Antes de se envolver na briga com o policial civil e ser morto, o homem de 25 anos feriu duas pessoas, um homem de 43 anos e uma mulher de 51, dentro de uma residência, no bairro Tijuco. Testemunhas disseram que Moisés estava bêbado e drogado.