O fim de semana do feriado de finados e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dias 2 e 3 de novembro, devem ser encobertos e com possibilidade de chuvas em Belo Horizonte, sendo que chove em todo estado, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG).

Neste sábado (02/11), segundo a Defesa Civil de BH, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuva, raios e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde. A temperatura mínima foi de 17,6 °C, a máxima estimada é de 30°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

O final de semana o tempo segue instável, segundo a Cedec-MG. "Especialmente no setor oeste do estado de Minas Gerais, em virtude da atuação de áreas de instabilidade atmosférica associadas à combinação do

calor e alta umidade, além do padrão dos ventos em nível médio da atmosfera. Não se descarta fortes chuvas locais. Chuvas isoladas e de curta duração podem ocorrer nas demais regiões mineiras", informa.

Atualmente há seis municípios mineiros em situação considerada de "anormalidade" devido a estragos das chuvas, de acordo com informações da Cedec-MG. São eles Brazópolis, Galiléia, Mendes Pimentel, Rochedo de Minas, Guaranésia e Uberaba.

O número total de desabrigados (perderam a moradia onde viviam) contabilizados pela Cedec-MG é de 50 pessoas e o de desalojados (perderam momentaneamente a moradia devido a riscos) chega a 121, segundo as informações do órgão.