A solução para grande parte dos problemas do sistema de saúde de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vem de projetos para a mobilidade urbana. É o que defendeu o prefeito eleito da cidade, Heron Guimarães, durante entrevista para o “Em Minas”, programa feito em parceria entre o Estado de Minas, a TV Alterosa e o Portal Uai.

De acordo com ele, os acidentes diários nas rodovias que cortam Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, geram sobrecarga no sistema de saúde do município, especialmente no Hospital Regional e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).





“[Betim] é uma cidade polo da região do Médio Paraopeba e não atende só sua população, mas também 1 milhão de pessoas de outras cidades. E temos ainda um grande problema: somos cortados por grandes rodovias: a MG-050, a BR-381 e a BR-262, e a BR-040, que não passa por Betim, tem influência, pois muitos acidentes que acontecem são atendidos por aqui”, detalhou Heron, em conversa com o jornalista Benny Cohen.





De acordo com o prefeito eleito, um dos desafios da sua gestão será na questão da ortopedia, pois os acidentes que acontecem nas vias, além dos aplicativos de moto, tem aumentado a demanda por esta especialidade. “Nosso hospital [regional] tem muitos leitos sendo ocupados por politraumatizados, e isso cria uma fila enorme. (...) As UPAs acabam funcionando como hospital também, porque acaba internando essas pessoas”, defende.





Segundo Heron, a ampliação do Hospital Regional com a criação de um anexo com seis andares ajudará a desafogar a ocupação da unidade, a principal da saúde do município. “[A ampliação] já tem recursos, inclusive da Vale, garantidos para esse prédio. É um anexo do Hospital Regional de Betim, que atende outros 17 municípios. Então, é para a região do Médio Paraopeba todo”, disse.





Outro segmento que será tratado como prioridade, garante Heron, é na saúde básica. Ele afirma que a cidade evoluiu na infraestrutura de saúde evoluiu nos últimos anos, mas ainda precisa de cuidados, o que inclui a reforma e reconstrução de postos de saúde. “Do ponto de vista da infraestrutura, Betim está razoavelmente bem e evoluiu bastante nesses últimos sete anos e dez meses. Nosso maior desafio é, justamente, a atenção básica, o primeiro acolhimento. E acabar com as filas”, explica.

