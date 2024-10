O candidato Heron Guimarães (União Brasil) foi eleito no primeiro turno e será o novo prefeito de Betim, na Grande BH. Com 99,59% das urnas apuradas, Heron tinha 52,47% dos votos válidos (108.205). Em segundo lugar ficou Vinícius Resende, do PV, com 38,19% dos válidos e 78.755 votos no total.