Com 84,6% das urnas apuradas, João Campos (PSB) é reeleito prefeito de Recife em 1º turno, somando 77,95% dos votos. Gilson Machado (PL) aparece em seguida com 14,08% dos votos apurados e Dani Portela (PSOL) com 3,88%.

No total, oito candidatos disputaram o pleito. João Campos, Gilson Machado, Daniel Coelho (PSD), Dani Portela (PSOL), Tecio Teles (Novo), Ludmila Outtes (UP), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO).