Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo, em debate promovido pela Folha em parceria com UOL

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desembargador Silmar Fernandes, presidente do TRE-SP, afirmou que a candidatura de Pablo Marçal (PRTB) pode ser cassada antes do segundo turno, a exemplo de outras alvo de acusações graves perante o tribunal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Indagado pela reportagem sobre o fato de Marçal ter publicado em redes sociais um laudo falso sobre internação do adversário Guilherme Boulos (PSOL), o desembargador evitou entrar em detalhes do caso, mas relatou os caminhos que o processo pode tomar.





"Não sei se o laudo é falso ou não é. Isso está judicializado, existe inquérito policial instaurado, existem medidas do juiz de garantias. Nós vamos apurar. Se cometeu crime, como qualquer cidadão desse país, vai responder por isso".





"Havendo irregularidade qualquer um pode ser [cassado], entre o primeiro e segundo, pode ser depois do segundo turno e pode ser depois do diploma. Vai depender do tipo de ação, das provas. Quem desrespeita a legislação tem punição. Ela pode demorar, mas ela chega", completou.