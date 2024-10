Carla Maria de Oliveira e Souza, filha do médico José Roberto Souza, entrou com uma ação popular pedindo a inelegibilidade do candidato Pablo Marçal (PRTB). O candidato à Prefeitura de São Paulo publicou, na última sexta-feira (4/10), um laudo com a assinatura falsificada do médico, que morreu em 2022, sobre uma falsa internação do adversário Guilherme Boulos (PSOL) por uso de cocaína.





Segundo o Uol, a filha do médico alega que Pablo Marçal usou de falsidade ideológica para atacar um adversário político. A ação foi protocolada no final da tarde de ontem. Carla Maia e o advogado, Felipe Torello, pedem, em urgência, que Marçal seja impedido de concorrer nas eleições deste ano. As votações em 1° turno se encerram às 17h deste domingo (6/10) e o nome de Marçal segue nas urnas.





A ação popular pede que os votos recebidos por Marçal no 1° turno sejam suspensos ou anulados. De acordo com o Uol, a ação foi sorteada nesta madrugada e distribuída à juíza Luiza Barros Rozas Verotti, da 13ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo.





Entenda o caso





O Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu ainda no sábado (5/10) que o laudo divulgado por Pablo Marçal (PRTB) para associar Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de drogas é falso. O candidato do Psol, Guilherme Boulos pediu à Justiça a prisão do influenciador por falsificação de documento.





De acordo com o laudo falso atribuído à clínica ‘Mais Consulta’, o candidato do Psol teria sido atendido em janeiro de 2021, na unidade do Jabaquara, em São Paulo. Ainda conforme o documento falsificado, o acompanhante do Boulos teria levado um exame toxicológico que apontaria a presença de cocaína no sangue do agora candidato.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Além da falsificação da assinatura do médico, o documento também conta com o número de Registro Geral (RG) de Guilherme Boulos com dois dígitos verificadores ao invés de apenas um, que é o padrão para a carteira de identidade expedida pelo Governo de São Paulo.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos