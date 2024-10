BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), intimou Pablo Marçal (PRTB) neste sábado (5) para prestar depoimento em 24 horas por conta de publicação feita na rede social X, que foi suspensa pelo magistrado.





Moraes afirmou, na decisão, que a Polícia Federal encaminhou um ofício ao Supremo informando que "foi identificada atividade do perfil @pablomarcal, atribuído a Pablo Marçal, com verificação azul, de acordo com os protocolos da rede X/Twitter".





"As informações detalhadas pela Polícia Federal constatam o intenso uso da plataforma X/TWITTER, pelo usuário @pablomarcal, relacionado a Pablo Henrique Costa Marçal", disse.





A polícia também destacou que o selo de verificação azul na plataforma X possui exigências como nome de exibição, foto de perfil e endereço de celular confirmado.





Na noite de sexta-feira (4), Marçal postou em rede social um laudo falso para mais uma vez tentar associar o também candidato Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de drogas. Uma série de evidências levantadas nas horas seguintes à publicação mostram que o prontuário apresentado foi forjado.





A conduta de Marçal foi atacada inclusive por adversários políticos de Boulos, enquanto o influenciador disse que apenas recebeu o laudo e publicou em rede social.

O Tribunal Regional Eleitoral determinou a suspensão do perfil de Marçal no Instagram.