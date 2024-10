SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (5) sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo mostra Guilherme Boulos (PSOL) com 29%, Ricardo Nunes (MDB) com 28% e Pablo Marçal (PRTB) com 27% dos votos válidos.





A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.





Tabata Amaral (PSB), com 10%, aparece na sequência. José Luiz Datena (PSDB) tem 4% e Marina Helena (Novo), 2%.





O levantamento da Quaest, contratado pela TV Globo, entrevistou 2.400 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo, nos dias 4 e 5 de outubro, e está registrado no TSE com o número SP-01150/2024. O nível de confiança é de 95%.





Os votos válidos excluem os votos inválidos (em branco e nulos) e são os únicos considerados pela Justiça Eleitoral para calcular os resultados. Para conquistar o cargo de prefeito, os candidatos precisam obter 50% mais um dos votos válidos, e não totais.





Em relação ao votos totais, Guilherme Boulos registra 25%, Ricardo Nunes (MDB) 24% e Pablo Marçal (PRTB) 23%, empatados tecnicamente.

Na sequência aparece Tabata Amaral (PSB) com 9%, Datena (PSDB) com 3% e Marina Helena (Novo) com: 2%.





Indecisos somam 3% e brancos, nulos e não vai votar somam 11%.