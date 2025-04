Glauber Braga encerra greve de fome após acordo com Hugo Motta

O deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) afirmou nesta quinta-feira (17/4) que encerrará a greve de fome após firmar um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de que o processo de cassação será colocado em Plenário da Casa após 60 dias. Segundo o republicano, esse prazo garantirá que Braga planeje a defesa perante os parlamentares.

A greve de fome do deputado do PSol foi uma resposta ao pedido de cassação de seu mandato, aprovado em votação na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara em 9 de abril. Foram 13 votos favoráveis e cinco contrários à cassação do parlamentar.

Após a Comissão de Ética decidir pela cassação de Glauber Braga, o deputado iniciou greve de fome como forma de protesto. “Eu estou o dia inteiro em jejum. E eu não vou, a partir de agora, até o fechamento deste processo, me alimentar", disse à época. Com a decisão da Comissão de Ética, caberá agora ao Plenário corroborar ou derrubar o mandato do psolista.

Glauber Braga respondeu na Comissão de Ética por ter expulsado da Câmara o militante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro em abril de 2024. Durante uma discussão, ambos trocaram ofensas e subiram o tom. O acordo para que o processo de cassação do deputado seja colocado em Plenário após 60 dias foi anunciado por Hugo Motta em seu perfil oficial no X. Veja:

Em diálogo com a deputada @samiabomfim (PSOL/SP) e o líder do PT, @lindberghfarias (RJ), avançamos para o fim da greve de fome do deputado @Glauber_Braga (PSOL/RJ).



Garanto que, após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao Plenário da… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) April 17, 2025

Concentração na Câmara

Na tarde desta quinta, deputados e influenciadores aliados de Glauber Braga marcaram presença na Câmara para defender o mandato do psolista. De acordo com a deputada federal Sâmia Bonfim (PSol-SP), esposa de Braga, haverá máximo esforço para evitar a cassação de Braga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Vamos fazer de tudo para não cassarem o mandato de Glauber. Deixar claro que o seu mandato é muito importante, mas mais importante é você com saúde e vivo para cumprir a sua missão", afirmou Sâmia. (Colaborou Wal Lima)