Bolsonaro diz ter evolução positiva, mas segue sem previsão de alta da UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quinta-feira (17/4), que sua evolução clínica é positiva, mas que ainda tem não previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, onde está internado há quatro dias.

Bolsonaro passou pela sexta cirurgia abdominal no último domingo (13/04), em decorrência do atentado sofrido durante uma agenda da campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Segundo ele, o procedimento foi necessário para tratar uma obstrução provocada por “dobras" no intestino delgado.

“Os exames laboratoriais também indicam melhora, o que me traz mais alento e esperança a cada dia. Pois com a evolução pós cirurgia, a cada dia passado com evolução esperada, maiores são as chances de menores complicações”, disse Bolsonaro, informando, ainda, que continua em reabilitação fisioterápica.

“Por orientação médica, ainda não estou recebendo visitas e não há, até o momento, previsão de alta da UTI. Reforço que todas as medidas estão sendo tomadas com muito cuidado, sempre visando minha saúde e a tranquilidade da minha família e daqueles que torcem por mim”, completou o ex-presidente em suas redes sociais.

Bolsonaro também publicou uma foto ao lado do filho Carlos Bolsonaro (PL-RJ), vereador do Rio de Janeiro. O ex-presidente segue acompanhado apenas por familiares, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).