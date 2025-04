Vídeo: Bolsonaro volta a caminhar após cirurgia de 12 horas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou nesta terça-feira (15/4) um vídeo caminhando pelo hospital DF Star, em Brasília, pela primeira vez após uma cirurgia abdominal. O antigo mandatário continua internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta, segundo boletim médico divulgado pela manhã.

Bolsonaro caminhou usando um “andador” hospitalar e acompanhado pelos médicos. Em determinado momento, ele chega a dispensar o equipamento e caminha com a ajuda de duas em duas profissionais da unidade. Na legenda, o ex-presidente escreveu “Sem desistir. Vamos adiante, Brasil”.

Segundo os médicos, o ex-presidente precisa caminhar e sentar para trabalhar o pulmão e evitar quadros de pneumonia ou trombose. As atualizações também informam que Bolsonaro continua “estável, sem dor, sem sangramentos ou outras intercorrências". Apesar disso, ele segue sem poder receber visitas.

De acordo com o próprio Bolsonaro, essa foi a sexta cirurgia relacionada ao atentado sofrido em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, durante a campanha de 2018. O ex-presidente explicou que o procedimento foi necessário para tratar uma obstrução provocada por “dobras no intestino delgado”.

“Permaneço concentrado no processo de recuperação, que pelo que entendo foi procedimento mais invasivo que aconteceu, buscando forças para levantar da cama mais uma vez, após enfrentar a sexta cirurgia decorrente da facada sofrida por um antigo integrante do PSOL, aliado histórico do PT”, escreveu Bolsonaro.