Lula ouve cobrança de policial ferroviário por promessa feita há 20 anos

FOLHAPRESS - Em visita nesta terça-feira (15/4) à obra da Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi cobrado por um policial ferroviário federal sobre promessa que teria sido feita à categoria em seu primeiro mandato no Planalto.

Quando Lula já se encaminhava para o final do seu discurso no palco montado para marcar a visita, Isaias Nascimento Cardoso, que se apresenta como diretor da Federação da Polícia Ferroviária, se aproximou do presidente e falou por alguns minutos, sem o microfone.

Lula ouviu Cardoso, disse que pegaria um vídeo mencionado por ele e respondeu: "Acho que este companheiro levantou um tema fundamental. O Brasil não precisa apenas de rodovias. Precisa de ferrovias. E precisa recuperar sua cabotagem. Porque a gente precisa de transporte marítimo, rodoviário e ferroviário. É esta combinação intermodal que vai permitir que o nosso país dê um salto de qualidade".

Cardoso, que diz ter começado a atuar na rede ferroviária em 1983, afirma que atualmente há cerca de 1.800 agentes ligados à corporação. Segundo ele, o grupo não pode atuar por falta de regulamentação.

No vídeo, que Cardoso também mostrou a jornalistas após a cerimônia, Lula aparece discursando sobre o assunto em seus primeiros anos no governo federal. "Queria dizer aos companheiros da Polícia Ferroviária Federal que já tem muita coisa acertada no Ministério da Justiça, na Advocacia Geral da União, faltam apenas alguns detalhes no Ministério do Planejamento para a gente legalizar definitivamente a vida da nossa Polícia Ferroviária. Até porque estamos recuperando a ferrovia neste país", disse Lula, na ocasião.

"Porque esse país não pode continuar pagando preço de desmontar todo um sistema ferroviário que a gente tinha, substituindo por caminhões e automóveis. Hoje aprendemos que a gente pode ter caminhão, pode ter automóvel, mas o trem é o meio de transporte seguro, mais barato e economicamente mais rentável", continuou Lula, no vídeo antigo.

Após a cerimônia, Cardoso afirmou à reportagem que não houve investimentos em ferrovias. "Fomos esquecidos."

Obra

A visita de Lula, junto a ministros, aconteceu na região da Serra das Araras, na altura de Paracambi (RJ).

Segundo o governo federal, o trecho da rodovia em reforma tem investimento federal de R$ 1,5 bilhão. Os recursos foram captados via BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social).

A obra começou em abril de 2024 e 25% dela está concluída. O trecho de subida ?sentido São Paulo? está previsto para ser finalizado em 2028. A descida ?sentido Rio de Janeiro? tem previsão de conclusão para 2029.

As novas pistas terão quatro faixas por sentido, acostamento e uma faixa de segurança, além de duas rampas de escape. Estão previstas ainda 93 contenções, oito pontos de ônibus, três passarelas e melhorias em 14 pontos de acesso, além da implantação de uma via marginal na pista sul, sentido São Paulo.

A obra está sendo executada pela CCR. Durante a cerimônia desta terça, o presidente do grupo empresarial, Miguel Setas, destacou que se trata do último evento da CCR com o nome atual ?a marca mudará para "Motiva" a partir da próxima semana.