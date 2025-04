Política em Pauta: natalismo em BH, dívida mineira e Zema nas redes sociais

O podcast Política EM Pauta desta semana encurtada pelo feriado foi gravado excepcionalmente nesta terça-feira (15/4) e trata do avanço da pauta conservadora na Câmara Municipal de Belo Horizonte com o projeto que promove métodos contraceptivos "naturais" e da nova secretária de Educação da capital mineira. No segundo bloco, o tema é a regulamentação do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) e os caminhos do governo mineiro para ingressar no projeto. A terceira e última parte é destinada à matéria especial que analisa os números do perfil de Instagram do governador Romeu Zema (Novo).

Apresentado pelos repórteres da editoria de política do Estado de Minas Bernardo Estillac, Bruno Nogueira, Larissa Figueiredo e Vinícius Prates, o programa traz informações, bastidores e percepções da equipe sobre os temas em destaque.

O Política EM Pauta está disponível na íntegra no canal do YouTube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.

No primeiro bloco, o tema é a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) e o avanço de projetos conservadores na Casa que, nessa segunda feira (14/4), aprovou o Dia Municipal dos Métodos Naturais. Além disso, o programa trata da nova secretária de Educação da capital mineira, Natália Araújo.

O segundo bloco é dedicado à regulamentação do Propag. A medida determina os prazos e as condições para que Minas e outros estados endividados se adequem ao programa e deve retomar a discussão sobre a dívida em Minas Gerais. O programa também fala sobre o prazo dado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) para o governo se manifestar acerca dos pedágios na Grande BH.

O último bloco destaca a matéria especial publicada no domingo (13/4) com a análise dos quase 140 posts de Romeu Zema em seu perfil no Instagram. A reportagem mostra a maior incidência de posts politizados nos últimos meses e o sucesso obtido ao escolher o bolsonarismo e o antipetismo como tema das publicações

