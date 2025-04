Política em Pauta: a posse e o novo secretariado de Álvaro Damião na PBH

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (4/4) comenta a manutenção da estratégia de comunicação do governador Romeu Zema (Novo) para alçar voos federais enquanto abre espaço para Mateus Simões (Novo) comandar a agenda institucional do estado.

No segundo bloco, os jornalistas do Estado de Minas também repercutem os bastidores da cerimônia de posse de Álvaro Damião (União Brasil) como prefeito de Belo Horizonte. Na sequência, as primeiras mudanças empreendidas no Executivo da capital mineira são discutidas.

Nesta edição, o repórter Bernardo Estillac recebeu as colegas Alessandra Mello e Larissa Figueiredo, também da editoria de Política, para discutir os bastidores do poder em Minas Gerais.

O primeiro assunto abordado foi o vídeo divulgado por Zema em suas redes sociais, aparentemente produzido por inteligência artificial, que funcionou como um manifesto carregado de simbologias pró-anistia para os presos do 8 de janeiro. Ao final das imagens, a sombra do governador aparece subindo a rampa do Palácio do Planalto.

Em seguida, a conversa se concentrou na posse de Álvaro Damião e suas articulações para resolver as divergências com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, deixadas por sua interferência na eleição da Mesa-Diretora da Casa.

O terceiro bloco foi dedicado às mudanças “pontuais” feitas por Damião no primeiro dia à frente do Executivo. Ao todo, seis novos nomes passam a integrar oficialmente a equipe da administração municipal e dois foram remanejados.