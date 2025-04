Zema para Damião: ‘Se você não tiver meu telefone, te passo agora’

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), esteve na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) para a posse do prefeito Álvaro Damião (União), nesta quinta-feira (3/4). Em seu discurso, Zema sinalizou apoio ao novo chefe do Executivo “independentemente do partido” e ressaltou o "privilégio" de conviver com o prefeito Fuad Noman (PSD), que faleceu na semana passada.

"Tenho certeza que você, Álvaro, vai dar continuidade ao trabalho em Belo Horizonte. Eu não vou inaugurar as obras que fiz, mas meu sucessor (no governo do estado) vai, o Álvaro (como prefeito) vai", disse o governador.

Ao final, afirmou querer trabalhar com o novo prefeito. "Se você ainda não tiver o meu telefone, passo agora", disse, ao encerrar o discurso.

Durante entrevista coletiva, Damião mostrou à imprensa um pedaço de papel com anotações, que incluíam o telefone pessoal de Zema.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia