Álvaro Damião e Juliano Lopes selam paz durante posse

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Juliano Lopes (Podemos), ergueu a bandeira branca para o prefeito da capital mineira recém empossado Álvaro Damião (União). O vereador, que abriu a cerimônia nesta quinta-feira (3/4), fez votos de sucesso ao mandato do antigo rival e ressaltou a importância da integração entre Legislativo e Executivo.

“Digo sempre que o vereador está aqui para fiscalizar e legislar. Qual o problema de um vereador melhorar um projeto do Executivo que está na Casa? (…) Te desejo muita força e alegria. Que Deus abençoe nosso querido prefeito Álvaro Damião”, afirmou no púlpito. Damião devolveu a gentileza e chamou Lopes de “amigo” e fez agradecimentos aos presentes.

Lopes e Damião estiveram como vereadores nos últimos oito anos, no entanto, se desentenderam durante as eleições da Mesa-Diretora da Casa. Juliano Lopes, apoiado pelo secretário de governo e articulador político Marcelo Aro (PP), disputou o cargo contra Bruno Miranda (PDT), que teve a candidatura articulada por Damião. Lopes, que integra a chamada Família Aro, afirmou no início deste ano que a PBH havia se comprometido a não interferir na eleição do Legislativo, o que não teria sido cumprido por Damião.

Na posse de Fuad Noman, Lopes chegou a chamar Damião de “pateta maior”. Interlocutores próximos ao chefe do Legislativo afirmam que os políticos buscam consenso e devem se reunir com Marcelo Aro em breve.

Lopes e Damião agora dividem o comando da PBH, uma vez que o cargo de vice-prefeito fica vago e a cadeira do Executivo é interinamente assumida pelo presidente da Câmara. A reportagem apurou que o novo prefeito deve viajar para o Peru na próxima semana e, dessa forma, Lopes assume o posto.