Lula venceria Zema em eventual disputa em 2026, aponta pesquisa

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece como um dos nomes testados pela pesquisa Genial Quaest em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. De acordo com o levantamento, divulgado nesta quinta-feira (3/4), Lula venceria a disputa com 43% dos votos, enquanto Zema teria 31%.



Apesar de ter projeção nacional dentro do campo da direita, Zema ainda não figura entre os principais nomes apontados como possíveis sucessores de Jair Bolsonaro.

No cenário em que os entrevistados foram questionados sobre quem deveria ser o candidato da direita em 2026, caso Bolsonaro permaneça inelegível, o governador mineiro aparece com apenas 4% das menções — desempenho inferior ao de nomes como do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (15%), da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (14%) e o ex-coach Pablo Marçal (11%).



Comandando o segundo maior colégio eleitoral do país, Zema tem buscado se posicionar como um nome viável para a disputa presidencial, mas enfrenta desafios para consolidar o nome dele em âmbito nacional.

Outros cenários

Mesmo com a queda na popularidade, o presidente Lula seria reeleito em todos os cenários projetados pela pesquisa. O levantamento testou sete possíveis disputas de segundo turno nas eleições de 2026. O cenário mais acirrado envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, portanto, não poderá concorrer no próximo pleito.

De acordo com a Quaest, Lula venceria o ex-mandatário por 44% a 40% dos votos. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, os dois candidatos poderiam empatar dentro do limite da variação estatística.



O instituto também simulou um segundo turno entre Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nesse caso, o petista teria 44% dos votos, enquanto Michelle registraria 38%. Em outro cenário, Lula venceria Eduardo Bolsonaro por 45% a 34%. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente levaria a melhor por 43% a 37%.

Os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União), também perderiam para Lula em um eventual segundo turno. No confronto com Ratinho Jr., o presidente venceria por 42% a 35%. Já contra Caiado, Lula teria 44% dos votos, enquanto o goiano de Goiás com 30%.