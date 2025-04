Zema e autoridades políticas comparecem à posse de Álvaro Damião

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A posse do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), na manhã desta quinta-feira (3/4) na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vai ter a presença do governador Romeu Zema (Novo) e de diversas autoridades do estado, entre elas os secretários municipais.

Eles estão reunidos na sala do presidente da Casa Legislativa, Juliano Lopes (Podemos), antes do início da cerimônia. Zema foi uma das primeiras autoridades a chegar.

O presidente do PSD de Minas, Cássio Soares, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite (MDB), e o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Corrêa Junior, também estão na solenidade.

O vice-governador, Mateus Simões (Novo), que foi vereador antes de chegar ao Executivo, não participará da cerimônia. Ele está em agenda no interior do estado.

Na portaria da CMBH, manifestantes pedem ao novo prefeito que cumpra as promessas feitas por Fuad Noman e garanta moradia para a população de baixa renda. Noman, reeleito em outubro, morreu semana passada, vítima de problemas decorrentes de um tratamento oncológico.