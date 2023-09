Mateus Simões sobre BH: 'Gosto do Fuad, mas presença da esquerda dificulta'

440

Mateus Simões e Fuad Noman durante evento do Solidariedade nesse sábado (23/9) (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Leia: Fuad quer reabilitar prédios abandonados no Centro de BH

Em caso de candidatura própria do partido Novo, Simões destacou os nomes da secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luiza Barreto, e do ex-deputado federal Lucas Gonzalez, que integra a equipe da vice-governadoria.

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), afirmou nesse sábado (23/9), em entrevista ao, que gosta do atual prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD), mas criticou a presença de quadros da esquerda no governo municipal. De acordo com ele, o partido Novo ainda estuda se vai lançar uma candidatura própria para disputar o Executivo da capital no ano que vem.