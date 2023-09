Fuad e Mateus Simões participam de festa do partido Solidariedade em BH

440

Mateus Simões e Fuad Noman discursaram na abertura do evento (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), participaram da festa de dez anos do partido Solidariedade, em evento realizado na Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (Fadecit), na Região Nordeste da capital.

"Dez anos deste partido tão importante para Minas Gerais e nós, de Belo Horizonte, estamos aqui para dar um grande abraço no Solidariedade porque é um partido que agrega, que soma e que contribui para a vida do povo", disse Fuad.





"Como disse o prefeito Fuad, para Minas e Belo Horizonte significa muito. A escolha do presidente e vice-presidente mostra como este partido está colaborando a construir a mudança que a gente precisa", declarou Simões, se referindo, respectivamente, ao deputado federal Zé Silva e ao deputado estadual Wendel Mesquita.





Wendel Mesquita, Fuad Noman, Mateus Simões e Zé Silva (foto: Ígor Passarini/EM/D.A.Press) Na programação do evento, estão previstas palestras sobre o cenário político, estruturação do partido e alterações na legislação eleitoral. Também serão debatidos os próximos passos da legenda e as estratégias para as próximas eleições municipais.

“O Solidariedade atua em defesa dos trabalhadores e está comprometido com o desenvolvimento humano, econômico, social e, principalmente, com a valorização das famílias do meio rural. Tenho muito orgulho de presidir em Minas Gerais o partido Solidariedade, um partido que trabalha com foco no diálogo, no bem comum, na luta por políticas públicas que promovam a dignidade de vida”, afirmou Silva.