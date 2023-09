Cenário indefinido sobre candidatura de Fuad e apoio de Zema

440

Candidato natural pelo cargo que ocupa, Fuad se esquiva de confirmar se vai disputar mais um mandato





Faltando menos de um ano para o início da campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte, o cenário é de indefinição e muitas incógnitas, envolvendo personagens importantes da disputa: o prefeito Fuad Noman (PSD) e o governador Romeu Zema (Novo). Candidato natural pelo cargo que ocupa, Fuad se esquiva de confirmar se vai disputar mais um mandato, sob alegação de que “quem pensa em reeleição, não governa” e deve aguardar até o fim deste ano para decidir, já que a pré-campanha, de acordo com as regras da Justiça Eleitoral, pode começar a ser feita em janeiro.













A candidatura está posta e já vem sendo trabalhada, mas a palavra final é do presidente Lula e pode ser definida em funções de composições em outras capitais e até mesmo de olho na sucessão estadual, que acontece em 2025. O PSD de Fuad, mesmo partido dos mineiros Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, é hoje um dos principais aliados de Lula e tem interesse em disputar o governo do Estado nas próximas eleições.





Estado de Minas que Um dos mais importantes cabos eleitorais no estado, o governador Zema ainda não deu mostras de quem pode apoiar, apesar de estar muito próximo do secretário de Governo, Marcelo Aro (PP), tido como pré-candidato. Aro é hoje um dos secretários mais próximos do governador e tem estado junto de Zema em viagens internacionais, visitas à Brasília e até mesmo comendo sanduíche de rede fast food com o chefe do Executivo mineiro, que estaria “encantado” com o jovem político, cujo nome aparece na lista de postulantes à cadeira de prefeito, apesar de ter afirmado em entrevista recente aoque “provavelmente” não deva se candidatar.





O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (sem partido), chegou a ter seu nome ventilado como possível candidato de Zema, principalmente devido à sua proximidade com o vice-governador Mateus Simões (Novo), de quem é amigo, foi aluno e colega de vereança, mas a confusão instalada no Legislativo municipal pode mudar o rumo político.





Zema também pode apoiar o provável candidato de Jair Bolsonaro (PL) na capital, o deputado estadual Bruno Engler (PL), mas aliados avaliam como remota essa possibilidade, pois o parlamentar andou votando contra o governo e fazendo críticas à sua gestão. O governador pode apoiar o jornalista Eduardo Costa (Cidadania), cujo nome chegou a ser anunciado como seu candidato a vice em sua candidatura à reeleição, antes de o Novo optar por chapa pura. Para onde o governador vai é uma incógnita. Na eleição municipal anterior, definida em primeiro turno, com a reeleição de Alexandre Kalil (PSD), outro importante cabo eleitoral na capital, foram 15 candidatos. Hoje também são cotados como pré-candidatos o senador Carlos Viana (Pode), a deputada federal Duda Salabert (PDT), o ex-deputado estadual João Leite (PSDB), o deputado federal Pedro Aihara (Patriota) e a deputada estadual Bella Gonçalves,

Tensão na Câmara

A semana promete seguir tensa na Câmara Municipal, que analisa desde o dia 5 o pedido de cassação do presidente, Gabriel Azevedo (sem partido). A comissão processante instalada para analisar a perda do mandato, formado pelas vereadoras Janaína Cardoso (União Brasil), Professora Marli (PP) e Iza Lourenço (Psol), tem até quinta-feira para decidir se aceita ou arquiva a denúncia contra Azevedo, que apresentou sua defesa no dia 14.

O parecer deve ser apreciado pelo plenário. Essa semana também será de definição sobre o rito da tramitação de outro pedido: o de afastamento de Azevedo do comando da CMBH. Essa decisão vai ser tomada pela Mesa Diretora, da qual Azevedo faz parte, e foi convocada para hoje. Falta definir o o relator da denúncia ele.