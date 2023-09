Zema cobra que investimentos previstos no PAC saiam do papel

440

Romeu Zema elencou as estradas como prioridade para investimentos federais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) TV Alterosa com o Estado de Minas e o Portal Uai, o governador disse que espera que os valores anunciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiam do papel. Romeu Zema (Novo) classificou as estradas mineiras como ponto de maior atenção para o investimento de verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. Em entrevista à série “EM Minas”, parceria dacom oe o, o governador disse que espera que os valores anunciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiam do papel.













“Nós elencamos diversas obras que julgamos como prioritárias e que foram informadas ao governo federal cerca de 60 a 90 dias atrás. Dentre as obras prioritárias, temos principalmente as grandes rodovias federais que cortam Minas Gerais. Temos uma necessidade urgente de resolvermos a questão da BR-381 no trecho que vai de Belo Horizonte para o Espírito Santo. É uma rodovia que já precisava ter sido duplicada, não há anos, mas há décadas, e que causa congestionamentos e acidentes que dificultam o desenvolvimento do leste do estado, que nunca tem facilidade de conexão com a capital. Temos ainda a questão da reconcessão da BR-040, que é uma rodovia também problemática e precisa de uma manutenção melhor. Temos ainda a BR-262 entre Belo Horizonte e Triângulo Mineiro, uma rodovia que já teve uma parte duplicada até Nova Serrana, mas que precisa urgentemente também ampliar essa duplicação, ou, pelo menos, termos terceiras faixas nos trechos de serra”, disse.









Ainda sobre o PAC, o governador não perdeu a chance de alfinetar o presidente Lula. Embora tenha manifestado esperança em receber os investimentos, cobrou que as obras anunciadas cheguem de fato às rodovias do estado.





“Se o governo federal conseguir entregar aquilo que ele se comprometeu e que está incluído no PAC, posso dizer que serei um governador extremamente satisfeito. Agora, entre assumir um compromisso e fazer a entrega efetiva já uma diferença muito grande, mas estou aqui aguardando o início dessas obras, a entrega delas, que vão melhorar em muito a vida do mineiro e também proporcionar mais desenvolvimento”, concluiu.





