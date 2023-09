MP abre investigação para apurar suposto abuso de poder por Gabriel Azevedo

440

Presidente da CMBH, vereador Gabriel Azevedo, é alvo de investigação criminal que apura abuso de poder (foto: Rafael D'Souza/CMBH)



O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, abriu uma investigação para apurar possível prática de abuso de autoridade por parte do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Gabriel Azevedo (sem partido), alvo de um pedido de cassação e de destituição do comando do Legislativo.

A investigação será focada na denúncia de que ele teria tentado coagir a procurador a alterar um parecer sobre o rito da tramitação de seu pedido de cassação. Também serão apuradas as denúncias do corregedor de que Azevedo teria fraudado o arquivamento do primeiro pedido de cassação de seu mandato, apresentado pelo PDT.



O vereador Gabriel Azevedo foi procurado pela reportagem, mas não retornou os contatos até a publicação desta matéria.