'Pacheco tem compromisso de votar compensação a municipios', diz Padilha

Padilha também se reuniu com os deputados da Assembleia Legislativa (ALMG) e o presidente Tadeu Martins Leite (MDB) (foto: Sarah Torres/ALMG) O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com disse ter firmado o compromisso de aprovar os projetos que compensam estados e municípios por perdas de arrecadação provenientes do Fundo de Compensação e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).









Segundo Padilha, o encontro com Pacheco em Belo Horizonte tratou da viagem junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Nova York, nos Estados Unidos, e de votações referentes a assuntos de interesse dos estados e municípios.





“Que o Senado possa pautar o mais rápido possível. Tem esse compromisso do presidente Pacheco, antes mesmo da Câmara votar, esse apoio tão decisivo aos municípios, que é uma compensação dessa bomba tributária federativa feita pelo governo anterior que o presidente Lula está desarmando”, disse Padilha à imprensa.





O ministro ainda reforçou o que foi dito por Lula sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), destacando que nenhuma cidade terá um repasse menor do que em 2022. Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o FPM é a principal receita de 7 em cada 10 municípios. “Estamos destinando, nesse projeto aprovado pela Câmara, um valor de R$ 2,3 bilhões referente a julho, agosto e setembro. Caso até dezembro tenha uma queda maior, nós vamos garantir a compensação adicional”, afirma.





Na noite de quarta-feira (14/9), os deputados aprovaram um Projeto de Lei Complementar (PLC). Somente de ICMS, a estimativa é que sejam compensados um total de R$ 27 bilhões. O projeto enviado pelo governo Lula é resultado de um acordo entre a União e os estados após vários conseguirem liminares no Supremo Tribunal Federal (STF) determinando o pagamento de compensações maiores do que as previstas na Lei Complementar 194/22, apresentada por Bolsonaro e que reduziu alíquotas do ICMS.





“Graças à decisão do presidente Lula (PT) e ao esforço da Câmara dos Deputados, nós conseguimos aprovar a antecipação dessa compensação. Então, R$ 10 bilhões que estavam previstos para 2024 foram antecipados para serem repassados aos estados e municípios ainda este ano”, disse o ministro Padilha.





O texto aprovado na Câmara agora segue para o Senado e deve ser aprovado até o fim de setembro.