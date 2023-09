Rogério Correia é o pré-candidato do PT à Prefeitura de BH

440





Em plenária, os petistas votaram e escolheram o deputado Rogério Correia como candidato à Prefeitura de BH nas eleições de 2024 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





O PT confirmou neste sábado (2/9) o deputado federal Rogério Correia como pré-candidato do partido à Prefeitura de Belo Horiozonte. A decisão foi tomada em plenária do partido, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), com a presença da presidente nacional da legenda, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR).









Leia: Tucanos estimulam Aécio a disputar Prefeitura de Belo Horizonte A candidatura do parlamentar foi costurada com o apoio das deputadas estaduais Macaé Evaristo e Beatriz Cerqueira, aliadas de longa data de Rogério. Por outro lado, o martelo só deve ser batido mesmo quando todas as possibilidades de negociação com partidos aliados de Lula de esgotarem.

Rogério Correia é um dos principais quadros do partido em Minas Gerais. Ele foi vereador de BH por três mandatos (1989-1999), deputado estadual por quatro (1999-2018), e está em sua segunda legislatura como deputado federal.





Com a escolha dos petistas, as eleições municipais começam a ganhar forma e tendem a manter o cenário de polarização visto nos últimos quatro anos. Rogério deve enfrentar no pleito, entre outros, o deputado estadual Bruno Engler (PL), pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que concorre pela segunda vez à PBH, tendo ficado em segundo lugar contra o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) em 2020.





Porém, diferentemente da última eleição presidencial, a disputa municipal ainda pode ter uma “terceira via” competitiva. Entre outros nomes que podem concorrer, despontam o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e o senador Carlos Viana (Podemos).