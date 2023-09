Gabriel Azevedo diz que vai pedir proteção à PM para 14 aliados por ameaças

AM

Além disso, o parlamentar alegou que vai pedir ao vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), para apurar uma suposta “ameaça” sofrida pelo advogado do vereador. Azevedo afirmou que seu representante legal foi procurado por um “secretário do governo de Estado” e questionado se esse ficaria “contra ele”.





A reportagem procurou o ex-vereador Léo Burguês, o governo de Minas e o vice-governador, mas até a publicação desta matéria nenhum dos mencionados havia se pronunciado.





'Interferência do Executivo'





Entre as acusações feitas na noite desta sexta-feira, Gabriel Azevedo também afirmou que o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), teria procurado diversos vereadores para “oferecer cargos públicos” e “vantagens financeiras”. Segundo o parlamentar, o motivo da procura teria sido que esses votassem a favor da cassação do presidente da CMBH.





“O senhor prefeito conversou com um empresário ligado ao partido Novo ameaçando este empresário, que se os três vereadores do partido, caso não se posicionassem a favor da Prefeitura, ele iria prejudicar esse empresário. O senhor prefeito está agindo de maneira incompatível com o cargo”, afirmou Gabriel Azevedo.





A reportagem procurou o prefeito Fuad Noman que, via assessoria de imprensa, disse que não vai comentar as acusações.