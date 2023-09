PT pode decidir neste sábado o nome do candidato à Prefeitura de BH

440

PT não comanda a prefeitura de BH desde 2009, quando Fernando Pimentel deixou o executivo municipal (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) deve escolher qual será seu candidato na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 2024, neste sábado (2/9). Os filiados se reúnem com a presidente nacional da legenda, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT) para defender a candidatura própria no pleito.









Em entrevista ao Estado de Minas, o vereador da capital, Bruno Pedralva (PT), afirmou que há uma grande mobilização da militância, dos movimentos sociais e dos quadros do partido pela definição. “Temos defendido uma candidatura própria na cidade e a plenária vai se reunir e votar. A expectativa é sair com o nome do candidato”, disse, afirmando que a escolha deve ser respeitada pela diretoria nacional do partido.





O movimento deve se repetir em Contagem, na Região Metropolitana de BH (RMBH), cidade comandada pela prefeita Marília Campos, que pode ser lançada para disputar um quarto mandato, o segundo consecutivo. Gleisi também vai se reunir com os dirigentes partidários que fazem parte da Federação Brasil da Esperança (PT, PV, PCdoB), para definir os rumos do partido nas eleições municipais.





“Para alcançar resultados satisfatórios e o crescimento do partido, devemos priorizar a reeleição de nosso projeto nas cidades que atualmente governamos, bem como a reeleição de nossas atuais bancadas de vereadores e vereadoras”, diz a resolução do PT.





A candidatura própria, por exemplo, não ocorreu em São Paulo, onde a legenda abriu mão de concorrer em favor do apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (Psol). O partido honrou o acordo feito com o parlamentar, que abriu mão da disputa pelo Governo de São Paulo em 2022 em favor do agora Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pela primeira vez, o PT não terá candidato à prefeitura da capital paulistana.

