Jornalistas são barrados na entrada de evento do PL Mulher

O Encontro Distrital do PL Mulheres está sendo realizado neste sábado (2/8) (foto: (Fernanda Strickland/CB/DA Press))

O Encontro Distrital do PL Mulher, realizado neste sábado (2/8) no Hípica Hall, em Brasília, foi vetado à imprensa. Logo na entrada, jornalistas que foram convidados e fizeram credenciamento foram barrados. Veículos, como Correio Braziliense , Estadão, Poder 360, CNN, SBT, Jovem Pan foram impedidos de entrar. Houve veículos que conseguiram entrar, por não estarem identificados, entretanto, foram retirados logo depois.

O evento, que está sendo transmitido no canal do YouTube do PL, conta com a presença de Michelle Bolsonaro, a deputada federal Bia Kicis e a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão.



Seguranças do evento informaram à equipe do Correio Braziliense que o impedimento do trabalho da imprensa ocorreu porque não havia um espaço reservado aos jornalistas.



O evento ocorre dois dias depois de Michelle e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) serem intimados a prestarem um depoimento simultâneo na Polícia Federal (PF), que investiga o esquema de venda ilegal de joias recebidas pela Presidência da República.