Fuad detalha etapas de novo bairro do Aeroporto Carlos Prates

Prefeito Fuad Noman (PSD) e ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), se reuniram para tratar da cessão do terreno do Aeroporto Carlos Prates e de obras do PAC. Deputados federais e estaduais da base do governo federal estiveram na reunião (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O ministro das Relações Instituciinais, Alexandre Padilha (PT-SP), se reuniu com o prefeito de Belo Horizonte (PBH), Fuad Noman (PSD), nesta sexta-feira (15/9), para tratar do repasse do terreno do Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste da cidade. A área deverá ter algumas obras custeadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida.





Padilha, responsável pelas articulações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o petista deve anunciar na sua vinda a Belo Horizonte, no dia 27 de setembro, obras do PAC, que vão fazer parte do projeto de habitação da região.













Padilha sobre relação com Congresso: 'Se quisesse tranquilidade ia pro spa' O custo estimado pela PBH para transformar a área em um bairro, com toda a infraestrutura necessária, está estimado em R$ 1,3 bilhão pela obra completa. Os recursos serão provenientes do Minha Casa Minha Vida, PAC e da iniciativa privada. O dinheiro relativo ao programa habitacional do governo federal já está garantido.





"Na segunda parte, construir UPA, posto de saúde e escolas; e na última etapa, construir as casas, que são o mais importante", detalhou Fuad sobre o resto do processo.





Recentemente, 22 vereadores de Belo Horizonte se manifestaram publicamente em apoio à manutenção do aeroporto no local. Ao ser questionado se a desativação poderia causar problemas na Câmara Municipal, Fuad afirmou que a decisão foi do governo federal.





"Quando fiquei sabendo que o aeroporto ia ser fechado definitivamente (pelo governo federal), fui ao ministério saber o que iriam fazer com o terreno", afirmou o prefeito.





Fuad ainda declarou que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha como intenção vender a área para a realização de um grande empreendimento imobiliário, o que não era bem visto pelo prefeito.

"A prefeitura viu naquele espaço uma oportunidade de construir um novo bairro para melhorar a vida daquela comunidade", comentou Fuad.



Obras



As obras devem ser iniciadas assim que o presidente Lula assinar o documento que repassa a terra ao município, o que está previsto para acontecer em sua visita no fim deste mês



Além do terreno, o governo federal deve liberar recursos que serão utilizados para obras no Anel Rodoviário.





"Nós vamos fazer o primeiro convênio com o DNIT para construir o primeiros dos viadutos do Anel Rodoviário", informou Fuad.





A primeira obra será o viaduto na BR-040, pois o projeto já está pronto, alegou o prefeito. Ainda serão construídos outros sete viadutos no Anel.





"A expectativa é que possamos começar a obra logo depois da chuva, talvez em abril ou, no mais tardar, maio", afirmou, alegando que os recursos para os outros já estão assegurados.





Fuad aproveitou para elogiar a atenção que Padilha e outros ministros, como o dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), deram à antiga demanda da capital mineira.





"Pela primeira vez nesses últimos 20, 30 anos, temos lutado pelo Anel Rodoviários. Vamos concluir os oito viadutos no tempo que for possível", celebrou o prefeito.