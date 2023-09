Em BH, Pacheco comenta sobre drogas: 'Deve ser debatida no parlamento'

440

Pacheco cumpre agenda com empresários mineiros em Belo Horizonte nesta sexta-feira (15/9) (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se manifestou nesta sexta-feira (15/10), em Belo Horizonte, sobre a Proposta de Emenda a Constituição (PEC) que criminaliza qualquer quantidade de porte ou posse de drogas.





"Foi apresentada dentro de uma convergência de líderes partidários. Eu fui o primeiro signatário, externando o que é a vontade da maioria dos líderes do Senado", ponderou Pacheco.













Reforma Tributária

Ao lado do secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, Pacheco participou de um evento na Região Centro-Sul da capital com empresários e políticos, no qual falou e tirou dúvidas sobre a proposta.





"Ela é muito importante para o estado brasileiro por conta da arrecadação, mas é muito importante, sobretudo, para o contribuinte brasileiro. E o grande contribuinte brasileiro é o empresário, que gera riquezas, que gera oportunidades, que gera trabalho. Então é importante fazer uma reforma conversando com todos os setores, com os empregados e com os empresários. É isto que estamos fazendo", afirmou Pacheco.