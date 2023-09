Pacheco em BH: 'Reforma Tributária é prioridade'

440

O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, participou de um evento na Região Centro-Sul da capital com empresários e políticos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), declarou nesta sexta-feira (15/9), em Belo Horizonte, que a Reforma Tributária é a pauta prioritária do Congresso e da sociedade.





"Ela é muito importante para o estado brasileiro por conta da arrecadação, mas é muito importante, sobretudo, para o contribuinte brasileiro. E o grande contribuinte brasileiro é o empresário, que gera riquezas, que gera oportunidades, que gera trabalho. Então é importante fazer uma reforma conversando com todos os setores, com os empregados e com os empresários. É isto que estamos fazendo", afirmou Pacheco.





Reforma no Congresso





A reforma tributária modifica a distribuição da arrecadação entre estados e municípios. Os novos tributos sobre o consumo serão destinados à região em que está o consumidor do produto ou serviço, seguindo o princípio do destino. Atualmente, o dinheiro fica no local em que está a sede da empresa (princípio da origem).









Ao lado do secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, o parlamentar participou de um evento na Região Centro-Sul da capital com empresários e políticos, no qual falou e tirou dúvidas sobre a proposta.