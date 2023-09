Pacheco não se compromete a votar minirreforma a tempo das eleições

Pacheco afirma que o foco dos senadores será aprovar um texto maduro e pronto (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a casa legislativa não se compromete a votar a minirreforma eleitoral a tempo das eleições de 2024. Em declaração à imprensa, o parlamentar mineiro garantiu que não haverá “açodamento” no trâmite da matéria, que precisa ser sancionada antes do dia 6 de outubro para ser válida no próximo pleito.