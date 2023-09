Minirreforma ganha urgência na Câmara

440

Câmara dos Deputados aprovou ontem a tramitação em regime de urgência para a chamada "minirreforma eleitoral", o que dá o pontapé inicial no pacote que inclui também a PEC da Anistia e a das Mulheres (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados ) Brasília - A Câmara dos Deputados aprovou ontem a tramitação em regime de urgência para a chamada "minirreforma eleitoral", o que dá o pontapé inicial no pacote que inclui também a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Anistia e a das Mulheres.





Foram 366 votos a favor e 60 contra. Impulsionado pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), as propostas flexibilizam as leis de cota para negros e mulheres, enfraquecem as leis da Ficha Limpa e a da Improbidade, e enxugam o tempo de inelegibilidade de candidatos, além de reduzir a transparência do processo eleitoral, entre outros pontos.









Neste mesmo dispositivo, a proposta exclui do rol dos atos que podem levar à inelegibilidade aqueles que “contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade”, atingindo diretamente a última reforma da Lei da Ficha Limpa, de 2021. Dentro dessa categoria, se encontram, entre outros casos, as práticas de revelar segredo de Estado, frustrar licitação ou concurso público em benefício próprio, deixar de prestar contas, desrespeitar a Lei de Acesso à Informação, vazar informação privilegiada e até nomear familiares, mesmo que indiretos, para cargos de confiança.

A proposta também traz um artigo com o intuito de barrar decisões como a tomada pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, logo após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.