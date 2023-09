Comissão de DH do Senado aprova protocolo para casos de violência sexual

O lateral, que foi indiciado segue preso, aguardando o julgamento. Caso seja aprovado, a adesão ao protocolo será obrigatória para boates e também para shows e eventos esportivos.O relatório, compilado pelo senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), reuniu seis projetos em tramitação com o mesmo teor, e transformou em apenas um, que vai tramitar em urgência, por isso segue direto para o plenário, aguardando apenas a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), sobre a data que será colocado em pauta.Em outros locais, como restaurantes, bares, hotéis, a adesão é facultativa, mas se concordarem serão identificados com um selo e terão que seguir as regras previstas que preveem a obrigatoriedade de um profissional, de preferência mulher, responsável por prestar assistência a possíveis vítimas de violência sexual, com treinamento específico para essa função. Os estabelecimentos que descumprirem as regras, e cuja adesão é obrigatória, podem ser multados em até R$ 50 mil e ficarem proibidos de vender bebidas alcoólicas até que a violação seja sanada.Entre outras regras do protocolo, estão a retirada do estabelecimento de quem for flagrado assediando mulheres, identificação e monitoramento prioritário, preferencialmente por sistema de gravação de vídeo, de áreas escuras ou escondidas e de acessos aos sanitários e vestiários, além de cuidados específicos em caso de embriaguez para evitar que a pessoa fique vulnerável a atos de violência. Os locais devem também oferecer transporte gratuito para a vítima a um local seguro que ela escolher e acionar os canais de denúncia imediatamente.