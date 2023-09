Duda Salabert integra lista de 100 líderes influentes da 'Revista Time'

440

Revista Time reconheceu a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) como uma das 100 personalidades no mundo capaz de transformar a próxima geração de líderes. Duda Salabert é a primeira trans eleita por Minas para a Câmara dos Deputados. Também está na lista das pessoas influentes a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).





De acordo com a publicação da Revista Time, as duas primeiras parlamentares trans inspiram o mundo com suas lutas políticas e aponta a violência política que ambas têm sofrido na trajetória política.









Em suas redes sociais, Duda Salabert comemorou o reconhecimento. "Ser uma Travesti no Brasil significa ter uma expectativa de vida muito menor do que a média. Significa ter a prostituição, na maioria dos casos, forma única de renda. Significa ser alvo de preconceito todo dia", disse.









"Estamos na luta para ressignificar tudo isso a cada dia e dizer ao mundo que existimos, somos humanas e merecemos dignidade. Seguirei firme vocalizando vozes que não são escutadas para que as próximas gerações possam encontrar um mundo com mais poesia, mais respeito, mais meio ambiente, mais educação, mais dignidade. Vamos juntas!", completou.





A Revista também destaca no texto a pretensão de Salabert de concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nas eleições de 2024 e o passado de Erika Hilton na prostituição.

"Salabert, que é apaixonada por lidar com questões como falta de moradia e transporte público, está em negociações para concorrer à prefeitura de Belo Horizonte, a sexta maior cidade do Brasil. E Hilton, que era trabalhadora do sexo, apresentou em Julho um projeto de lei que implementaria quotas para pessoas transexuais nas universidades, num esforço para diminuir a dependência económica das pessoas trans na prostituição", diz.