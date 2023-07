Duda Salabert tem reunião marcada com Gleisi Hoffmann, presidente do PT

440

Duda aparece melhor colocada que nomes do PT nas pesquisas de intenção de voto à PBH (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - Bruno Spada/Câmara dos Deputados ) A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) se reunirá com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, em Brasília na próxima terça-feira (11/7).

A pauta do encontro não foi confirmada, mas é possível que seja negociada a filiação da segunda parlamentar mais votada de Minas Gerais nas últimas eleições.









De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Opus e publicada com exclusividade pelo Estado de Minas no final de maio, Duda Salabert aparece empatada na terceira posição junto de Carlos Viana (Podemos) com 9% das intenções de voto à PBH. À frente da deputada estão Mauro Tramonte (Republicanos), com 10%, e Nikolas Ferreira (PL), com 15%.





Na mesma pesquisa, o único nome do PT no questionário estimulado é o deputado federal Reginaldo Lopes, que tem menos de 1% das intenções de voto. Outros nomes petistas no estado cotados à prefeitura da capital são o deputado federal Rogério Correia e a deputada estadual Beatriz Cerqueira.





Dentro do PT, a definição de uma candidatura à PBH ainda é incerta. A determinação de um nome para a prefeitura passa por uma decisão que parte do diretório municipal do partido, que ainda não discute o pleito do próximo ano. Outro ponto que reduz a influência de Gleisi Hoffmann nesta discussão é o fato de o PT formar uma federação com o PCdoB e o PV, sendo necessário ouvir as demais legendas antes da escolha do candidato.





Por outro lado, o PDT, atual partido de Duda, integra a base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. O presidente pedetista, Carlos Lupi, é, inclusive, ministro da Previdência Social. A aliança partidária pode ser um entrave a menos para a migração da deputada.