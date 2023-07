Lula: 'Quanto melhor a educação, mais a sociedade será forte'

440

"Educação é, definitivamente, a base principal pela formação intelectual, profissional e cultural de uma sociedade. E quanto melhor for a educação, mais a sociedade será forte", disse Lula (foto: Reprodução/Agência Brasil) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na tarde desta terça-feira (4/7) da cerimônia de assinatura da retomada das obras do campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). O evento ocorreu na Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. Em discurso, o chefe do Executivo destacou a importância de investimentos na área da educação para o desenvolvimento do país.





"Durante um tempo, na história do Brasil, a elite econômica que dirigia esse país não gostava que o povo estudasse. Educação é, definitivamente, a base principal pela formação intelectual, profissional e cultural de uma sociedade. E quanto melhor for a educação, mais a sociedade será forte, firme e a sociedade será uma sociedade mais avançada, mais solidária, mais fraterna e mais humanista, que é o que nós estamos precisando nesse momento neste país", apontou.









"Essa universidade é a revolução que eu quero para a América Latina, uma América Latina politizada". Foi anunciado um investimento de R$ 600 milhões provenientes dos caixas da Itaipu Binacional. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de três anos. O campus da universidade é o último projeto assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, falecido em dezembro de 2012. O projeto foi doado pela Itaipu, que também doou o terreno onde está sendo erguida a obra.





O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que uma das primeiras ações de Lula como presidente foi convidar reitores para o diálogo. "Sabemos o quanto as universidades sofreram ao longo dos últimos anos nesse país. Um dos primeiros compromissos foi garantir que todo reitor eleito democraticamente seria empossado. Outra foi a recomposição orçamentária das universidades".





A solenidade contou ainda com a presença do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri.





Nova reitora





No evento, Diana Araujo Pereira tomou posse como primeira reitora da Unila. Professora na instituição desde 2010, Diana integra o grupo dos primeiros docentes da instituição e, ao ingressar na Universidade, colaborou para a criação dos primeiros cursos de graduação. Ela é professora e coordenava o curso de Mediação Cultural, Artes e Letras e o mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos.





Dentre os desafios de sua gestão, ela considera de grande importância a retomada das obras do Campus Niemeyer, porém, não de forma integral como prevê o projeto inicial, mas com adaptações necessárias para melhorar a funcionalidade do prédio - que é considerado um monumento para a cidade - e, assim, diminuir o seu custeio.