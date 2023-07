Lula rebate Carlos Alberto de Nóbrega após críticas sobre falta de diploma

440

No Roda Viva, Nóbrega teceu críticas ao governo, afirmando que brinca com Lula sem buscar a ofensa (foto: Reprodução/YouTube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu indiretamente a fala de Carlos Alberto de Nóbrega sobre seu diploma. Durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda (3), o humorista disse que achava ruim que um homem sem graduação fosse eleito para governar, pois este afundava o país.





Em seu perfil no Twitter, Lula comparou a história do Brasil com a da Argentina no campo da educação, antes de reafirmar o compromisso de seus primeiros dois governos com a pauta. O chefe do Executivo não citou Nóbrega. "Em 1918, a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer a sua primeira universidade", escreveu o presidente.

"Quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o país fosse assim. Quando eu e o [José de] 'Zé' Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência de que nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação."





No Roda Viva, Nóbrega teceu críticas ao governo, afirmando que brinca com Lula sem buscar a ofensa. "Quando o Lula trouxe o Maduro e colocaram um tapete vermelho para ele, na mesma semana coloquei no 'A Praça'", afirmou.



Quando questionado sobre o que perguntaria ao presidente caso ele fosse em seu podcast, o humorista do "A Praça É Nossa" respondeu que gostaria de saber como um presidente da República, ao receber o diploma do cargo, chora e diz que é o primeiro diploma de sua vida.



Ele ainda criticou gastos do governo, alegando que Lula teria comprado uma cama de R$ 60 mil. O móvel que ele citava, no caso, dizia respeito a uma cama de R$ 42 mil.