Governo Lula indica Lewandowski para o Tribunal do Mercosul

Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski vai assumir à titularidade do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul (foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil) O Ministério das Relações Exteriores indicou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, para titular do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul.









Ficará ao cargo do ex-integrante do STF a mediação de conflitos entre os integrantes do bloco. O ministério ainda precisa indicar um suplente, pois o mandato dos juízes brasileiros anteriormente indicados está prestes a se encerrar.

A indicação do governo ocorre no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a presidência do Mercosul, com mandato que tem duração de seis meses.