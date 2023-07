Nikolas e deputados bolsonaristas protocolam pedido de impeachment de Lula

O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) protocolou nessa segunda-feira (4/7), junto de outros 27 parlamentares, como Nikolas Ferreira (PL-MG), Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP), um pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas falas do petista durante o evento do Foro de São Paulo, realizado em Brasília entre 29 de junho e 2 de julho.

No texto, o parlamentar alega que o discurso do petista de que "nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso que a gente aprendeu a historicamente combater" atenta contra a Constituição Federal.