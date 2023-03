Brasília - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), elogiou os programas do governo Lula como formas de fortalecer a democracia pela “justiça social, igualdade de oportunidades e o restabelecimento da dignidade das pessoas”.

Leia: Governo deve anunciar reajuste nos valores da alimentação escolar





“Na ocasião de sua posse [Lula], destaquei que aquele momento representava um sentimento de renovada confiança”, disse Pacheco ao presidente. "Tenho certeza de que sua experiência como presidente da República por oito anos e a sua capacidade de diálogo, mundialmente conhecida, serão primordiais para que possamos enfrentar os problemas reais do Brasil", afirmou Pacheco também.





O senador ressaltou o que chamou de "momento conturbado" durante as eleições, com questionamentos sobre as urnas eletrônicas e Justiça Eleitoral. E destacou que isso culminou nos atos golpistas de 8 de janeiro

A cerimônia também com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, dos ministros Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Jorge Messias (AGU), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Rui Costa (Casa Civil) e José Múcio (Defesa).





Ao encerrar a cerimônia, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, elogiou Pacheco, a quem chamou de "jurista eminente" e um dos "grandes defensores" do Estado democrático de direito. "Homem público absolutamente intransigente com os pilares da democracia e do Estado Democrático de Direito", afirmou.