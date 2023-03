Janja faz participação em live da TV Brasil e cita ação do governo Lula

Primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, fez uma participação nesta terça-feira (7/3) no quadro Papo de Respeito, da TV Brasil, que foi ao ar no canal da emissora pública no YouTube (foto: Claudio Kbene) A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, fez uma participação nesta terça-feira (7/3) no quadro "Papo de Respeito", da TV Brasil, que foi ao ar no canal da emissora pública no YouTube. O bate-papo contou com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. A apresentação ficou a cargo da atriz Luana Xavier.

Na sequência, Janja relaciona a disparada desses crimes com o crescente acesso dos brasileiros ao porte de arma de fogo.





“Em 2018, nós tivemos 1.229 casos. Em 2019, já foram 1.330. Em 2020, 1.354. Em 2021, 1.341. E no primeiro semestre de 2022, sendo que os números ainda não estão finalizados, já foram 700 casos. E eu tenho comigo que a gente tenha uma relação direta entre os casos de feminicídios com o aumento do porte de armas que foi banalizado no Brasil”, avalia.



Janja nas redes sociais

Nas redes sociais, Janja escreveu: “Nosso primeiro Papo de Respeito está acontecendo! Uma conversa importante e cheia de informações sobre enfrentamento à violência contra as mulheres. Obrigada, ministra @cidagmulher e @luaxavier por esse momento!”.

Mais cedo, a primeira-dama ainda teve um encontro com a diretora de jornalismo da EBC, Flávia Filipini, para conversar sobre comunicação pública e governamental.