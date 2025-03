O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), morreu aos 77 anos na manhã desta quarta-feira (26/3). Ele estava em estado grave no Hospital Mater Dei depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória.

A morte foi comunicada pela Prefeitura de Belo Horizonte. "É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, ocorrido nesta data", diz a nota (Confira abaixo a nota completa).



Familiares, amigos do prefeito e eleitores de Fuad começam a chegar ao Hospital Mater Dei, no bairro Santo Agostinho, onde o chefe do executivo municipal estava internado desde o ano passado.

Fuad estava afastado do comando da prefeitura desde 3 de janeiro para tratamento de saúde. Inicialmente, foi hospitalizado para tratar um quadro de insuficiência respiratória aguda, mas teve a licença prorrogada seis vezes consecutivas. Nos últimos meses, passou por diferentes internações, enfrentando dores nas pernas, sinusite, pneumonia, diarreia e desidratação. Ao longo do tratamento, chegou a ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, Fuad chegou a comemorar a remissão da doença pouco antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Ele deixa a esposa, Mônica Drummond, dois filhos e quatro netos.

Com longa trajetória nos bastidores da política, ele chegou aos holofotes em 2022, quando o então prefeito da capital, Alexandre Kalil, deixou o posto para concorrer ao governo do estado. Fuad então deixou o posto de vice e assumiu o Executivo Municipal.

Ao lado de Álvaro Damião (União Brasil), Fuad enfrentou no último ano sua primeira campanha como cabeça de chapa. Ele encerrou o primeiro turno na segunda posição, atrás de Bruno Engler (PL). No segundo turno, ele conseguiu superar uma diferença de quase 100 mil votos na primeira votação e sagrou-se vencedor sobre o adversário bolsonarista. Álvaro Damião está comandando a prefeitura ainda como vice-prefeito. Agora, precisa ser diplomado prefeito pela Câmara Municipal de BH para assumir o cargo em definitivo. Não há prazo legal para que essa cerimônia ocorra.

Relembre o estado de saúde

Esta era a quarta internação de Fuad desde o dia 23 de novembro do ano passado. Ao longo do período, o prefeito precisou ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno e passou a campanha aliando os compromissos eleitorais com o tratamento contra um linfoma não-hodgkin. Já vitorioso no pleito e com o câncer vencido, o pessedista passou por complicações de saúde relacionadas ao tratamento oncológico.

O prefeito foi internado entre 23 e 28 de novembro com dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica; entre 6 e 14 de dezembro voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia; e entre 19 e 23 de dezembro, o prefeito deu nova entrada no Mater Dei, esta feita para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

Trajetória política

Bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) e pós-graduado em programação econômica e execução orçamentária, Fuad foi funcionário de carreira do Banco Central e do Banco do Brasil. Passou a ocupar cargos públicos ao ser chamado para a função de secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República na gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), eleito em 1994. Ainda no exercício de cargos por trás dos holofotes da política eleitoral, ele foi consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI) no governo de Cabo Verde.

O retorno às Minas Gerais após longa jornada no Planalto Central com passagem pela África Insular se deu a partir do pouso tucano no governo estadual. Na passagem iniciada com Aécio Neves (PSDB) em 2003 e prosseguida em mais um mandato com Antonio Anastasia (então no PSDB) pelo Executivo, Fuad Noman chefiou as secretarias da Fazenda; Transporte e Obras Públicas; e a pasta extraordinária da Copa do Mundo de 2014.

O ingresso na Prefeitura de Belo Horizonte veio junto de Kalil. Em 2017, primeiro ano do ex-correligionário no comando da cidade, Fuad começou seus trabalhos como secretário municipal de Fazenda. Quatro anos mais tarde ele seguiria no número 1212 da Avenida Afonso Pena, mas já na condição de vice-prefeito.

Nota da Prefeitura de BH

"É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, ocorrido nesta data.

Fuad Noman dedicou décadas de sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, o diálogo e o bem-estar da população de Belo Horizonte. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no Governo Federal, Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social.

Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade com serenidade, firmeza e espírito público.

Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência.

Informações sobre o velório e homenagens serão divulgadas em breve.

Prefeitura de Belo Horizonte"