Prefeito Fuad Noman iniciou um tratamento contra câncer no início do período eleitoral

O prefeito Fuad Noman (PSD) informou nesta terça-feira (15/10) que encerrou o tratamento contra o linfoma não Hodgkin e que, apesar de precisar fazer acompanhamento para o resto de sua vida, foi liberado pelo médico.

"Na semana passada fiz a última sessão de quimioterapia. Ontem (segunda-feira) fui liberado pelo médico de todo o processo de tratamento. Logicamente vou fazer acompanhamento permanente", afirmou em sabatina ao Uol/Folha de S.Paulo.

Em julho deste ano, Fuad foi diagnosticado e iniciou tratamento para combater a enfermidade, conciliando com as agendas de campanha e a gestão da PBH.

"Durante toda a campanha trabalhei com muito rigor porque a doença não me abateu. Ela estava aqui, e tratei com uma equipe de médicos fantástica", afirmou o prefeito, ressaltando que não está com nenhuma sequela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No pleito municipal, Fuad Noman está disputando o segundo turno contra o deputado estadual Bruno Engler (PL). O pessedista apareceu atrás do bolsonarista no primeiro turno, com 26,54% dos votos, contra 34,38%.