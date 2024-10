Neste sábado (12/10), o candidato à reeleição em Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), participa de um encontro com prefeitos eleitos na Região Metropolitana da capital mineira. O objetivo é obter apoio dos líderes executivos municipais para ampliar a vantagem sobre o concorrente, Bruno Engler (PL), que está sete pontos percentuais atrás na corrida eleitoral, de acordo com a pesquisa Datafolha de intenção de voto, publicada nesta quinta-feira (10/10).





No evento, uma das presenças mais esperadas é a de Marília Campos (PT), reeleita em Contagem, maior cidade da Grande BH e a terceira maior de Minas Gerais, em primeiro turno, com 188.228 votos, valor que representa 60,68% do total.





Dentre os 34 prefeitos eleitos na região, a maioria foi convidada para o encontro, segundo um membro da campanha de Fuad. Os únicos que não foram chamados são aqueles que apoiam ou fazem parte da base de apoio de Engler, como os prefeitos eleitos de Sabará e Itaguara, Sargento Rodolfo (Republicanos) e Luan (PL).





O PP, que oficializou apoio ao candidato bolsonarista e fez sete prefeituras na Grande BH, também não deve ter nenhum prefeito eleito entre os presentes.





Novas mãos





A campanha de Fuad Noman está em novas mãos. O secretário de Comunicação e Relações Institucionais, Paulo Lamac (Rede), foi exonerado: de acordo com o prefeito, ele deixou o cargo para assumir a coordenação política de sua campanha.





Lamac disse que uma de suas missões é atuar no combate às notícias falsas contra o prefeito e que a intenção da campanha é seguir apresentando as obras e propostas do prefeito para mais um mandato caso seja eleito. “Vamos deixar claro que o Fuad é um homem do centro democrático, que tem um diálogo aberto com o governo estadual e federal e a melhor capacidade de construir alianças em prol da cidade”, disse Lamac. Segundo ele, a campanha também está em busca do apoio dos candidatos que não passaram para o segundo turno, mas sem se ancorar em “padrinhos”.